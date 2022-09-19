اليوم السابع
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الإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:24 م
أكرم القصاص
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موريتانيا والكويت يعقدان مباحثات فى نواكشوط لتعزيز التعاون بين البلدين

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 08:00 م
موريتانيا والكويت يعقدان مباحثات فى نواكشوط لتعزيز التعاون بين البلدين موريتانيا
أ ش أ

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أجرى وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم الاثنين في نواكشوط مباحثات مع سفير دولة الكويت في موريتانيا السفير إبداح مقعد الدوسري.


وذكرت وزارة العدل الموريتانية ،في بيان لها، أن المباحثات تناولت مختلف جوانب علاقات التعاون والأخوة والصداقة القائمة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة الكويت الشقيقة.


وأشاد السفير الكويتي بمستوى التعاون الثنائي خلال عرضه لمختلف جوانب التعاون القائم بين الكويت وموريتانيا في مجالات العدالة. 


ومن جانبه، أكد الوزير الموريتاني عمق ومتانة العلاقات القائمة بين بلاده ودولة الكويت مقدرا للسفير جهوده في تنميتها وتطويرها.


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الكويت

الكويت وموريتانيا

نواكشوط



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