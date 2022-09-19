اليوم السابع
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الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:48 م
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مصرع شاب نتيجة تصادم سيارة مع دراجة نارية بالإسماعيلية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:32 م
مصرع شاب نتيجة تصادم سيارة مع دراجة نارية بالإسماعيلية جثة - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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لقى شخص مصرعه نتيجة تصادم سيارة مع دراجة نارية بمدخل مدينة الإسماعيلية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المجمع الطبي بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية على طريق بورسعيد الإسماعيلية بمدخل مدينة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع سعيد محمد عليوة 21عام مقيم أبوصوير.

تم نقل الجثة الى ثلاجة المجمع الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وتحرر المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتصريح بدفن جثة المتوفى.



 


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