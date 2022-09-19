اليوم السابع
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مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور مزلقان سكة حديد في أسيوط

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 08:15 م
مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور مزلقان سكة حديد في أسيوط اسعاف - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

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لقى شاب مصرعه، بعد أن صدمه قطار إثناء عبور مزلقان السكة الحديدية بقرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزى.

كان اللواء احمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بوصول بلاغًا من الخدمة الأمنية المتواجدة على مزلقان قرية بنى قرة دائرة المركز، بمصرع شاب صدمه قطار وبالانتقال وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث تبين أنه أثناء مرور شاب مقيم قرية بنى قرة المزلقان لعبور شريط السكة الحديدية أثناء إغلاق بوابات المزلقان صدمه قطار مما أدى إلى وفاته.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة القوصية المركزى وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة

 


حوادث أسيوط

حوادث القطارات

القوصية

قرية بني قرة



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