مصرع شاب بطلق نارى فى مشاجرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شاب مصرعه بطلق نارى فى مشاجرة بينه وبين أصدقائه فى حى السلام دائرة قسم ثان بالإسماعيلية وتم نقل القتيل إلى مشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بالاسلحة النارية والبيضاء بين شاب واصدقائه بشارع الغابة وطنطا أسفرت عن مصرع شاب بطلق نارى داخل صيدلية وفر المتهمين هاربين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة حيث تم وجدت شاب يدعى"يوسف،ا" 18 عام ملقى على الأرض امام صيدلية بشارع الغابة وطنطا ومصاب بطلق نارى فى البطن وجرح بالزراع ويصارع الموت .

على الفور تم نقل المصاب الى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية ولكنه فارق الحياه فور وصوله المجمع الطبى.

وتم التحفظ على جثة القتيل بمشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

وقال شهود عيان ان مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وآخرين وهرب المجنى عليه منهم ودخل صيدلية وتعقبوه ودخلو خلفه الصيدلية وقاموا بإطلاق النار عليه داخل الصيدلية وكان يحمل فى يده سلاح ابيض.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وتكثف الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان وثالث الإسماعيلية من جهودهم للقبض على مرتكبى الواقعة ومعرفة ظروفها وملابساتها.