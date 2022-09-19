مصرع سيدة إثر سقوطها من عقار سكنى بمنطقة السلام

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت سيدة مصرعها إثر سقوطها من شقة سكنية داخل عقار بمنطقة السلام، وتم نقل الجثة الى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وعثر على جثة "إيمان.س"، 32 سنة، وتبين أنه ترتدي كامل ملابسه.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، أن المتوفية سقطت من عقار سكنى بدائرة القسم، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.