مديرية الزراعة بالإسماعيلية تنظم دورة تدريبية عن بنجر السكر.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الزراعة بالإسماعيلية ، بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية دورة تدريبية بقاعة الإرشاد الزراعى بالمديرية لمحصول بنجر السكر وذلك لمدة أسبوع تحت رعاية المهندس إسماعيل السيد العطار، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، والمهندس علي غنيم مدير عام الشئون الزراعية ، وبإشراف وحضور المهندس أحمد سليمان على البعلى، مدير عام الإرشاد الزراعى بالمديرية والمهندس خالد عبدالرحمن أحمد، رئيس قسم المحاصيل السكرية بالمديرية والمهندسة هدى عبداللطيف موسي، والمهندسة غادة محمد عبدالدايم، أخصائيات المحاصيل السكرية بالمديرية، وحاضر في الدورة الدكتور أيمن عبد الرازق، معهد بحوث المحاصيل السكرية وبحضور مهندسي الإرشاد بالإدارات الزراعية.

وقال المهندس أحمد البعلي، إن بنجر السكر من المحاصيل الاستراتيجية التي أدخلت زراعته في مصر لأول مرة على نطاق تجاري عام 1980، ومن المنتظر أن تصل المساحات المنزرعة هذا الموسم في محافظة الاسماعيلية الي 10 الاف فدان، وأن خطة ادارة الإرشادالزراعي، تهدف إلى النهوض بإنتاجية المحصول وزيادة دخل المزارع وزيادة انتاجية السكر.

وأشار إلى أن زراعة بنجر السكر، تنتشر في جميع أنواع الأراضي، وأثبتت الدراسات نجاح زراعته في محافظة الاسماعيلية ، حيث أن محصول بنجر السكر يتحمل الظروف المناخية المختلفة والأراضي الضعيفة والملحية والقلوية والجيرية، كما أنه من المحاصيل التي تحتاج كميات قليلة من مياه الري والأسمدة مقارنة بالمحاصيل الأخرى، مؤكدا ضرورة نقل المعلومات الى المزارعين حتى نصل الى كل مزارع وان تكون التوعية والتحفيز من خلال الدارسين

واوضح البعلي ان هذه الدورة مهمة جدا، ويجب الاستفادة من المتخصصين في هذا المجال.

وسوف تتناول العمليات الزراعية قبل وبعد زراعة البنجر وأهم عمليات التسميد في الأراضي القديمة والجديدة وفائدة عنصر البوتاسيوم واليورون وعملية الفطام والحصاد للمحصول، وكذلك أساليب المكافحة المتكاملة للحشائش والمعايرة لمبيدات الحشائش والأمان والحفاظ على الإنسان والبيئة من الثلوث بالمبيدات.

وكذلك اهم الأمراض التي تصيب المحصول في مرحلة البادرةوالمجموع الخضري للنبات، وأهم أمراض الجذور وما بعد الحصاد وطرق المكافحة المتكاملة، وأهم الحشرات التي تصيب المحصول والمجاميع المختلفة للحشرات ومظاهر الإصابة والضرر وطرق المكافحة المختلفة والتوصيات الخاصة لتقليل الإصابة أو الحد منها، وتستمر الدورة حتي يوم الخميس المقبل.