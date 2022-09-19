مداهمة شقة تبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص في الجيزة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم المصنفات، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة)، بإدارة شقة كائنة بدائرة قسم شرطة إمبابة، لبث محتوى القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص وبدون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور بالشقة المشار إليها، وعثر بحوزته على (30 جهاز "ريسيفر" متنوع – 5 كروت لفك شفرات القنوات الفضائية – 3 مكبر إشارات لتقوية الإشارات – 2 كابينة تقوية الإشارة، وبمواجهته أقر بإدارة شبكة لبث القنوات المشفرة بدون ترخيص بإستخدام المعدات المضبوطة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.