محافظ الوادى الجديد يتفقد مقر أرض المعارض وأعمال تطوير فندق الخارجة.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، التجهيزات الجارية بمقر أرض المعارض بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، و جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لإقامة الملتقى التسويقي الثاني للتمور المصرية .

ووجّه المحافظ باستكمال النافورة التي تم إنشاءها بالمدخل لتعكسَ في لفتةٍ جمالية ثروة المحافظة الزراعية من النخيل، كما وجّه بإعداد اللوحات والملصقات الخاصة بالملتقى، مؤكدًا على الانتهاء من أعمال المظلات ودورات المياه لخدمة الزوار.

وفى سياق متصل، تابع محافظ الوادي الجديد أعمال تطوير فندق الخارجة، مُوجهًا بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الشاليهات وتأثيث الغرف والأجنحة الفندقية، وتزويد صالات الاستقبال بالشاشات وأجهزة التكييف، وإنهاء أعمال النظافة وزيادة المسطحات الخضراء بمحيط الفندق حفاظًا على المظهر الحضارى.