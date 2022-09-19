محافظ الدقهلية يناقش توصيل المرافق لمشروع مساكن أرض حي شرق المنصورة والجلاء

ناقش الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، وبحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والمهندس أسامة إسماعيل ممثلا عن صندوق التنمية الحضارية التابع لمجلس الوزراء، فى اجتماع موسع مع مسئولى القطاعات التنفيذية القائمة على تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات، تذليل العقبات لتوصيل المرافق بمشروع مساكن أرض حى شرق المنصورة ومساكن الجلاء، فى اطار مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمدينة المنصوره.

وقد نظم الاجتماع ادارة التنمية الحضارية بديوان عام المحافظة وحضر الاجتماع المهندسة أميمة متولى مدير الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية والمحاسب متولى عبد العال رئيس حى غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطى رئيس حى شرق المنصورة، والمهندسة نهاد البلتاجى مدير وحدة التنمية الحضرية والمهندسة منال بدران ممثل شركة المياه، والمهندسة منى الساعى مدير عام متابعة المشروعات بالمحافظة .

وقد استعرض الاجتماع الاجراءات التى تم اتخاذها لتوصيل مياة الشرب والصرف الصحى لمشروعى العمارات فى كل من ارض شرق المنصورة ومساكن الجلاء..وقد تقرر قيام لجنة مشتركة لمعاينة المواقع المقترح بمنطقة المشروع لانشاء محطة مياة لتغذية المشروعات المذكورة وتم مناقشة مدى امكانية المشاركة المجتمعية بتكلفة المرافق للمشروعات المستفيدة مع مشروع عواصم المحافظات وكذا تم مناقشة توصيل مرفق الاتصالات و الكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والغاز بمساهمة صندوق التنمية الحضارية وكذلك لتذليل العقبات التى تعترض التنفيذ.

قال محافظ الدقهلية أن المشروعات الجاريه بمشروع عواصم المحافظات تشمل عددا من المشروعات منها مشروع عمارات على أرض حى شرق المنصوره حيث يتم انشاء 11 برج سكنى بعدد وحدات سكنيه 660 وحده، و مشروعات بأرض مساكن الجلاء حيث يتم انشاء 7 ابراج سكنيه بعدد وحدات سكنيه 717 وحده.. واضاف مختار بانه سيتم تنفيذ مشروع اسكان على ارض سجن المنصوره لتوفير وحدات سكنيه للمواطنين لحاجه المحافظه الملحة لوحدات سكنيه ومشروعات تطوير منطقة (سوق ستوتة) بتكلفة 143 مليون جنيه ،و تطوير منطقة سندوب بتكلفة 116 مليون جنيه.

وقد وجه " مختار" بقيام كافة الجهات القائمة و المشرفه على تنفيذ المشروعات سرعة التنفيذ للمهام المنوطة بها والعمل المستمر من اجل تذليل العقبات التى تعترض التنفيذ للمشروعات لدخولها الخدمة تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأكد " مختار " على أن ما تشهده المحافظه من مشروع تطوير عواصم المحافظات ومشروع المناطق غير المخططة هو بحق إنجاز كبير للدوله المصريه فى ظل بناء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للجمهوريه الجديده وقطار التنميه الذى تشهده مصر فى كافة القطاعات.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ المشروع القومى لتطوير مشروع عواصم المحافظات للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.