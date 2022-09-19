محافظ الإسكندرية يجرى جولة مفاجئة بسوق دربالة ويستمع لشكاوى المواطنين

الإسكندرية جاكلين منير

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجولة مسائية مفاجئة بمنطقة سوق دربالة بنطاق حي المنتزة أول، وذلك استمرارًا للجولات التفقدية التي يقوم بها المحافظ على مستوى الأحياء لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

وخلال الجولة؛ استمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب عدد من المواطنين من أهالي المنطقة والتي جاءت على رأسها؛ وحدة صحية بالمنطقة، وأعمال الرصف لعدد من الشوارع، وتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، وتكثيف حملات القمامة.

وعلى الفور؛ وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية المعنية ببحث تلك الشكاوى ووضع الإجراءات العاجلة للتعامل معها وفقًا للأولويات والاحتياجات التي تخدم مصلحة المواطنين.