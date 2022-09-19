اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يجرى جولة مفاجئة بسوق دربالة ويستمع لشكاوى المواطنين

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:19 ص
محافظ الإسكندرية يجرى جولة مفاجئة بسوق دربالة ويستمع لشكاوى المواطنين جولة المحافظ
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجولة مسائية مفاجئة بمنطقة سوق دربالة بنطاق حي المنتزة أول، وذلك استمرارًا للجولات التفقدية التي يقوم بها المحافظ على مستوى الأحياء لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري. 
 
وخلال الجولة؛ استمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب عدد من المواطنين من أهالي المنطقة والتي جاءت على رأسها؛ وحدة صحية بالمنطقة، وأعمال الرصف لعدد من الشوارع، وتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، وتكثيف حملات القمامة. 
 
وعلى الفور؛ وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية المعنية ببحث تلك الشكاوى ووضع الإجراءات العاجلة للتعامل معها وفقًا للأولويات والاحتياجات التي تخدم مصلحة المواطنين.
 
 

الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

سوق دربالة

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