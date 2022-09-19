محافظ الأقصر يعتمد مسابقة الوظائف الإشرافية الخاصة بمديرية التعليم.. التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مسابقة الوظائف الإشرافية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالأقصر للعام الثاني على التوالي، حيث إن مديرية التربية والتعليم بالأقصر كانت قد أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة وهي مدير إدارة، ووكيل إدارة، وعدد من وظائف التوجيه الفني وتضمنت موجه وموجه أول وموجه عام مواد دراسية أنشطة وأيضاً وظيفة مدير ووكيل مدرسة.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه تقدم عددا 261 من العاملين بالتعليم لشغل الوظائف الإشرافية، والتي أجريت لهم المقابلات من قبل لجنة متخصصة في الفترة 11 إلى 15 من سبتمبر الجاري، موضحاً أن الأوامر التنفيذية الخاصة بمدير ووكيل مدرسة ستكون بكل إدارة تعليمية بدءاً من الإثنين 19 سبتمبر، حيث توجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتهاني للذين اجتازوا مسابقة الوظائف الإشرافية متمنياً لهم دوام التوفيق.

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تقرر تخفيض درجات القبول بالثانوية العامة، للحاصلين على الشهادة الإعدادية، إلى 215 درجة، وذلك كمرحلة ثالثة وأخيرة فى تخفيض الدرجات، وذلك في إطار الاستجابة لمطالب الكثير من أولياء الأمور، لإتاحة الفرصة أمام أبنائهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

وقالت المديرية، فى بيان ، أنه وافق محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، على تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى 2022، 2023 من مجموع 220 درجة إلى 215درجة، للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك في ضوء المقترح المقدم من الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، كمرحلة ثالثة وأخيرة لتنسيق المرحلة الثانوية، والذي جاء وفقاً لمجموعة من الآليات التي تحقق السعة الاستيعابية للفصول بالكثافة الممكنة لتحقيق التطوير اللازم للمنظومة التعليمية.