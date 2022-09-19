محافظ أسوان يجتمع لمراجعة مخرات السيول الصناعية ويوجه بإزالة التعديات

أسوان - عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن الدروس المستفادة من تداعيات السيول الأخيرة فى نوفمبر 2021 سواء كانت نقاط للقوة أو الضعف فى كيفية مواجهة تداعيات أى أمطار غزيرة أو سيول مستقبلية فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية ، والعمل على تخفيف أثارها السلبية.

كان ذلك أبرز توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال الإجتماع التنسيقى لعرض سيناريوهات مجابهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول طبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الإستعداد وإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وخلال الإجتماع شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إزالة أى تعديات أو منشآت أو مبانى تقع فى المخرات الصناعية من خلال التنسيق بين الرى ومديرية الأمن ، وهو الذى يستلزم المرور الميدانى من رؤساء الوحدات المحلية على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول والتى تشمل الترع والبرابخ ومخرات السيول والمصارف والسدود والحواجز والبحيرات بإجمالى 36 مخر صناعى وبطول 131 كم ، بجانب المرور على مهمات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها وبيان أعدادها بالتنسيق بين مديرية التضامن الإجتماعى والهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدنى والجهات المختصة.

وشدد المحافظ، على أهمية أن يراعى تركيب شبكات لصرف مياه الأمطار فى أماكن تجمعات المياه ضمن أعمال التطوير والتجميل ، مع التوسع فى الإستعانة بالمعدات والسيارات المتخصصة فى شفط تراكمات المياه ، بالإضافة إلى التأكد من توافر محولات الكهرباء التبادلية بمختلف محطات مياه الشرب والصرف الصحى.

كما وجه أشرف عطية إلى مراجعة شاملة للحالات الغير مستحقة لمساكن الإيواء العاجل والتى تم تسكينها خلال السيول الأخيرة ، مع إخلاء المخالف منها لقواعد التسكين وذلك لتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية لمواجهة أى مواقف طارئة ، وخاصة أنه تم تقديم الخدمات السكنية والإنسانية العاجلة لحوالى 1873 أسرة تضررت من سيول العام الماضى ، منها تسكين 380 أسرة فى حى السلام ، وكذا 18 أسرة بمساكن الطويسة.

وكلف ، بربط غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بمركز التنبئوات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية ساعة بساعة ، وعدم التهاون مع أى بلاغات ، والتعامل بجدية كاملة ، كما أنه سيتم فرض موقف طارئ إفتراضى للتأكد من جاهزية كافة الأجهزة المعنية والوقوف على مدى قدرتها فى التدخل السريع ، ليتكامل ذلك مع تكثيف التوعية بمختلف المراكز والمدن لتعريف المواطنين بأسلوب مواجهة أخطار السيول ، والحفاظ على سلامتهم من أى أضرار .