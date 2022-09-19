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محافظ أسوان: عروس المشاتى قبلة للاستثمار السياحى في ظل مزايا تنافسية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:21 م
محافظ أسوان: عروس المشاتى قبلة للاستثمار السياحى في ظل مزايا تنافسية جانب من اللقاء
أسوان - عبد الله صلاح

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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، برئيس ومسئولى إحدى أكبر الشركات الاستثمارية الكندية والعالمية فى مجال الإستثمار السياحى بحضور مسئولى الجهات التنفيذية المختصة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الأفريقى لقبلة جاذبة للاستثمارات للاستفادة المثلى من المقومات والمزايا النسبية العديدة فى كافة المجالات.
 
وأكد المحافظ، فى بيان صحفى، أن المنظومة السياحية فى أسوان تقودها رؤية علمية بخريطة إستثمارية محددة تقوم على الإستفادة المثلى من المقومات المتنوعة والتى منها تنوع المنتج السياحى بأنماط سياحية عديدة مثل السياحات الأثرية والبيئية والعلاجية والترفيهية والسفارى والصيد ، بجانب توافر البنية التحتية من مطارات وموانئ وشبكة للطرق السريعة تربطها بأفريقيا والبحر الأحمر والقاهرة ، بالإضافة إلى حسن إستقبال وضيافة أهلها للزائرين.
 
وأشار، إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لجذب المزيد من الفرص الإستثمارية ، وهو الذى يتوازى مع السعى لإنهاء مشروعات كبرى لإحلال وتجديد البنية التحتية ، وكذا مشروعات التطوير والتجميل ، وتحسين الخدمات المختلفة لإضفاء اللمسة الجمالية للوحة الفنية التى حبا الله بها عروس المشاتى من طبيعة ساحرة وطقس معتدل.
 
وخلال اللقاء تم إستعراض الرؤية الإستراتيجية للتنمية فى أسوان 2050 ، والتى ترتكز على الإستفادة من المزايا التنافسية من مستقبل واعد للإستثمار السياحى لزيادة الطاقة الفندقية ، والخدمات السياحية الراقية من خلال تنفيذ مشروعات إستثمارية فى عدد من المواقع المتميزة ، وهو الذى يتزامن معه توافر الطاقة النظيفة من أكبر مشروع للطاقة الشمسية ببنبان ، وإمتداده بقرية فارس ، مع مخطط إنشاء أكبر منطقة لوجستية عالمية بمساحة 500 فدان ، لتكون قاعدة إنطلاق نحو الأسواق الإفريقية ، وخاصة دول الكوميسا فى ظل تنفيذ الدولة المصرية لمشروعات موازية تتمثل فى إمتداد خطوط السكك الحديدية إلى مدينة أبو سمبل ودولة السودان الشقيقة ، وأيضاً مشروع القطار الكهربائى السريع الممتد من مدينة 6 أكتوبر حتى مدينة أبو سمبل السياحى.
 
وفى نهاية اللقاء حرص محافظ أسوان على إهداء الوفد الكندى هدايا معبرة عن مشروع الهوية البصرية .
 
 

 


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