محافظة القاهرة تقيم احتفالية كبرى لتجهيز 400 عروس يوم الجمعة المقبل

كتب ـ سيد الخلفاوى

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أنه سيتم إقامة احتفالية كبرى يوم الجمعة القادم لتجهيز 400 عروسة بالتنسيق مع المجتمع المدني، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" .

وأشار محافظ القاهرة، أن هذا العدد من الفتيات اللائى تم تجهيزهن يعد الأكبر بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم منحهن الأجهزة الكهربائية بالكامل وبعض المفروشات وأدوات المطبخ.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين وشارك فيه لأول مرة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالقاهرة .

وأضاف محافظ القاهرة، أن خطة الدولة بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية فى إطار حرصها على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية أحدثت توازن للأسعار بالأسواق حيث تم توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، مشيرا إلى أن المحافظة ستتوسع خلال الفترة القادمة في إقامة تلك المعارض بالتعاون مع المجتمع المدني، كما سيتم التوسع في إنشاء أسواق جملة على غرار سوق العبور لإحداث توازن بالأسعار .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الحملات التموينية المشتركة بين مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطرى للمرور علي الأسواق والمنافذ للتأكد من توافر السلع الغذائية و صلاحيتها وعدم المغالاة في الأسعار .

وأشار محافظ القاهرة خلال الاجتماع إلى أن سعي الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لخلق مجتمع متكامل لمواطنى المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد فى عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا ، وروضة السيدة والمحروسة ، وغيرها مضيفا أنه تم تسكين 43 الف أسرة مستحقة حتى الآن بمساكن حضارية وأن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم حيث تضم وحدات صحية ، ومركز شباب ، ومدارس ، وخطوط نقل عام ، ومخابز .