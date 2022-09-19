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متحدث الخارجية يكشف جدول أعمال سامح شكرى بالأمم المتحدة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:05 م
متحدث الخارجية يكشف جدول أعمال سامح شكرى بالأمم المتحدة السفير احمد ابو زيد
كتب أحمد عرفة

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قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى يتواجد فى مدينة نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة وأجرى عددا من اللقاءات الثنائية على مدار اليوم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن وزير الخارجية التقى بوزراء خارجية النرويج ومالطا والبرتغال وهولندا والهند والمبعوث الأمريكى لليمن، موضحا أن هذه اللقاءات تهدف إلى دعم العلاقات الثنائية مع هذه الدول.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية وجه رسالة مسجلة بمناسبة اقتراب انعقاد قمة المناخ فى شرم الشيخ، للتأكيد على أهمية التفاف المجتمع الدولى لتحقيق أهداف العمل المناخى الدولى، وكذلك استعراض التحديات المرتبطة بقضية التغير المناخى.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن الدول والحكومات عليها أن تعمل من أجل تحقيق النجاح المطلوب والاتفاق على خطة عمل مطلوبة لخروج قمة المناخ فى شرم الشيخ بنتائج جيدة.

 


السفير احمد ابو زيد

سامح شكرى

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