اليوم السابع
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ماكرون وزوجته يتعرضان لانتقادات بسبب ملابسهما بجنازة الملكة إليزابيث.. فيديو

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:10 م
ماكرون وزوجته يتعرضان لانتقادات بسبب ملابسهما بجنازة الملكة إليزابيث.. فيديو ماكرون وزوجته
وكالات

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أثار مظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، خلال حضورهما وداع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، انتقادات واسعة.

وحسب موقع سبوتنيك، ظهر ماكرون وزوجته بثياب غامقة ونظارات شمسية وأحذية رياضية في شوارع لندن، ما أثار استياء كثيرين على مواقع التواصل.

واعتبر مستخدمون لمواقع التواصل أن هذا المظهر لا "يشرف" منصب الرئاسة ولا يتناسب مع حضور جنازة ملكية.

وتشارك المئات من الشخصيات الأجنبية البارزة والرؤساء في الجنازة الرسمية للملكة في حدث على درجة كبيرة من الخطورة الأمنية والدبلوماسية.

 

 

وخلاف القادة الآخرين الذين نقلوا إلى كاتدرائية ويسمنتستر بحافلات مستأجرة من قبل السلطات البريطانية، رفض ماكرون الصعود إلى حافلة.

فيما حصل الرئيس الأمريكي جو بايدن على إذن باستخدام سيارته الليموزين الرئاسية المصفحة التي تسمى "الوحش".

 


مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث الثانية

عمر الملكة إليزابيث

شجرة عائلة الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث 2022

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