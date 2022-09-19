ماكرون وزوجته يتعرضان لانتقادات بسبب ملابسهما بجنازة الملكة إليزابيث.. فيديو

وكالات

أثار مظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، خلال حضورهما وداع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، انتقادات واسعة.

وحسب موقع سبوتنيك، ظهر ماكرون وزوجته بثياب غامقة ونظارات شمسية وأحذية رياضية في شوارع لندن، ما أثار استياء كثيرين على مواقع التواصل.

واعتبر مستخدمون لمواقع التواصل أن هذا المظهر لا "يشرف" منصب الرئاسة ولا يتناسب مع حضور جنازة ملكية.

وتشارك المئات من الشخصيات الأجنبية البارزة والرؤساء في الجنازة الرسمية للملكة في حدث على درجة كبيرة من الخطورة الأمنية والدبلوماسية.

Le couple Macron en basket à Londres pour aller à l’enterrement de la reine. Moi j’aurais pas osé. C’est quand même pas la classe quand on compare à la famille royale 😥 pic.twitter.com/pz809JiLYz — Merigi (@arnoldschruof) September 18, 2022

وخلاف القادة الآخرين الذين نقلوا إلى كاتدرائية ويسمنتستر بحافلات مستأجرة من قبل السلطات البريطانية، رفض ماكرون الصعود إلى حافلة.

فيما حصل الرئيس الأمريكي جو بايدن على إذن باستخدام سيارته الليموزين الرئاسية المصفحة التي تسمى "الوحش".