لماذا لا يجب عصر الليمون على الطعام الساخن؟

كتبت إيناس البنا

يعزز الليمون المنعش والرائع مذاق أي طعام، سواء كان الشاي أو أي طعام بارد أو مشروب، حلوى ، أو مالح.

يستخدم الليمون في الطبخ اليومي أيضًا ، وهو فاكهة متعددة الاستخدامات محملة بفيتامين C الذي يحتاجه جسمنا لتعزيز المناعة والصحة الجيدة، كما أنه يساعد في امتصاص الحديد ، ويقوي العظام ، ويجعل الشعر والجلد ناعمين ونضرين ، ويحرر خلايا الجسم من الأكسدة.

في كثير من الأحيان نستخدم عصير الليمون أثناء طهي طبق ساخن بالبخار أيضًا ، لإضفاء النكهة عليه، لكن يوضح خبراء التغذية وفقا لموقع " healthsite"، نقول إننا كنا نفعل كل شيء بشكل خاطئ هذه السنوات.

لا تعصر الليمون في الأطباق الساخنة أبدًا، حيث يعتقد الخبراء أن فيتامين سي شديد الحساسية للحرارة ويمكن بسهولة تدمير العناصر الغذائية بسبب درجة حرارة الطعام.

وفقا للتقرير، تتسبب هذه العادة في تدمير فيتامين سي الموجود في الليمون ولا يمكنك الحصول على الفائدة الكاملة"

فيتامين سى حساس لدرجة الحرارة



يقول الأطباء أن فيتامين ج أو حمض الأسكوربيك مستجيب للغاية لكل من درجة الحرارة والضوء، يتحلل بسرعة كبيرة في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 30 درجة مئوية في وقت التعرض.

أثناء الطهي، يمكن لعصير الليمون المائي الساخن أن يتسرب بسهولة لأنه قابل للذوبان في الماء، نضع عصير الليمون على الطعام الساخن الأمر الذى يمكن أن يدمر الفيتامين وإنزيماته.

لذلك ، يقول الأطباء أيضًا أن الاعتقاد السائد بتناول عصير الليمون بالماء الساخن في الصباح هو أيضًا خرافة، فكثير من الناس الذين يتناولون هذا المشروب يوميًا لا يتلقون أي فوائد من عصير الليمون.

حمض الستريك في الليمون يحتوي على مركبات نباتية مفيدة مثل مركبات الفلافونويد التي تعتبر أفضل مضادات الأكسدة. ولكن عند مزجها بالطعام الدافئ والماء ، يتم تخفيف مضادات الأكسدة دون تقديم أي فوائد صحية.