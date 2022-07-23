نقص فيتامين سي.. تعرف على العلامات ونصائح للحصول عليه من خلال الطعام

كتبت إيناس البنا

فيتامين سي أو حمض الأسكوربيك هو فيتامين قابل للذوبان في الماء وهو حيوي للعديد من الوظائف في أجسامنا مثل تحسين امتصاص الحديد وتعزيز جهاز المناعة، وهي المسؤولة عن حماية الجسم من الالتهابات والأمراض المختلفة.

على الرغم من أن نقص فيتامين سي نادر جدًا نسبيًا حيث يمكن الحصول عليه بسهولة من خلال معظم الأطعمة العامة مثل الفواكه والخضروات الحمضية ، إلا أنه لا يزال يحدث بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب.

علامات نقص فيتامين سي



فيما يلي بعض علامات وأعراض نقص فيتامين سي وفقا لموقع " webmd":

صحة بشرتك وشعرك تتدهور مما يؤدي إلى لف الشعر والجلد الخشن.

الاسقربوط - الحالة الأولية التي يسببها نقص حاد في فيتامين سي

تتعرض للكدمات بسهولة وتستغرق الجروح وقتًا أطول للشفاء.

كنت تعاني من ضعف وألم في عضلاتك وعظامك ومفاصلك.

أنت تمر بتغيرات مزاجية مفاجئة.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي



لمحاربة نقص فيتامين سي ، من الأفضل تلبية متطلباته من خلال الطعام. تشمل بعض الأطعمة الغنية بفيتامين سي ما يلي:

البرتقال

طماطم

فراولة

ليمون

كيوي