اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 04:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

لطلاب التنسيق.. شروط التقدم لبرنامج جامعة كيين وكلية أوشن بتجارة عين شمس

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 04:00 ص
لطلاب التنسيق.. شروط التقدم لبرنامج جامعة كيين وكلية أوشن بتجارة عين شمس تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس شروط برنامج التعاون بين كلية التجارة جامعة عين شمس وجامعة كيين وكلية أوشن الأمريكيتين،  للعام الجامعى 2022- 2023، وتتمثل شروط التقديم فيما يلى: 
 
- حصول الطالب على الحد الأدني للقبول، بحيث تكون نسبة الدرجة الحاصل عليها الطالب 60 ٪ إذا كانت اللغة الإنجليزية هي الأولى، وإذا كانت اللغة الإنجليزية لغة ثانية فيشترط أن تكون 70 ٪ أو ( C ) على الأقل إذا كان الطالب حاصلا على أحد الشهادات الأجنبية المعادلة .
 
-  أولوية القبول في البرنامج للطلاب المرشحون من مكتب التنسيق أو المحولون إلى كلية التجارة – جامعة عين شمس، طبقاً للطاقة الاستيعابية بما يخدم أهداف البرنامج . 
 
- يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الحد الأدني لقطاع كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية من خلال تقدم الطالب بطلب على منصة التحويلات المركزية في حالة وجود طاقة استيعابية بالبرنامج .
 
-  يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقا للمجموع الاعتباري للطالب (مجموع الثانوية العامة + درجة اللغة الإنجليزية)، وفي حالة تساوى المجموع الاعتبارى تعطى أولوية القبول للطالب الحاصل على درجة أعلى في اللغة الإنجليزية .
 
-  لا يحق للطلاب المقبولين بالبرنامج التقدم الى أي برنامج آخر بالكلية . 
 
- الطلاب المقبولون بالبرنامج يجب أن يقوموا بسداد المصروفات الدراسية خلال أسبوع من تاريخ إعلان نتيجة القبول .
 
 
 

جامعه عين شمس

تجاره عين شمس

كليه تجاره عين شمس

شعبه اللغه العربيه

شعبه الدراسه باللغه العربيه ساعات معتمده

برنامج الساعات المعتمده باللغه العربية

جامعه كيين

برنامج جامعه كيين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة