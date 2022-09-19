لطلاب التنسيق.. شروط التقدم لبرنامج جامعة كيين وكلية أوشن بتجارة عين شمس

كتب ـ محمود راغب

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس شروط برنامج التعاون بين كلية التجارة جامعة عين شمس وجامعة كيين وكلية أوشن الأمريكيتين، للعام الجامعى 2022- 2023، وتتمثل شروط التقديم فيما يلى:

- حصول الطالب على الحد الأدني للقبول، بحيث تكون نسبة الدرجة الحاصل عليها الطالب 60 ٪ إذا كانت اللغة الإنجليزية هي الأولى، وإذا كانت اللغة الإنجليزية لغة ثانية فيشترط أن تكون 70 ٪ أو ( C ) على الأقل إذا كان الطالب حاصلا على أحد الشهادات الأجنبية المعادلة .

- أولوية القبول في البرنامج للطلاب المرشحون من مكتب التنسيق أو المحولون إلى كلية التجارة – جامعة عين شمس، طبقاً للطاقة الاستيعابية بما يخدم أهداف البرنامج .

- يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الحد الأدني لقطاع كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية من خلال تقدم الطالب بطلب على منصة التحويلات المركزية في حالة وجود طاقة استيعابية بالبرنامج .

- يتم المفاضلة بين المتقدمين وفقا للمجموع الاعتباري للطالب (مجموع الثانوية العامة + درجة اللغة الإنجليزية)، وفي حالة تساوى المجموع الاعتبارى تعطى أولوية القبول للطالب الحاصل على درجة أعلى في اللغة الإنجليزية .

- لا يحق للطلاب المقبولين بالبرنامج التقدم الى أي برنامج آخر بالكلية .

- الطلاب المقبولون بالبرنامج يجب أن يقوموا بسداد المصروفات الدراسية خلال أسبوع من تاريخ إعلان نتيجة القبول .