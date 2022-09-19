اليوم السابع
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كهرباء شمال القاهرة: جميع الأكشاك المتصلة بالتحكم الآلى مراقبة بالكاميرات

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:13 م
كهرباء شمال القاهرة: جميع الأكشاك المتصلة بالتحكم الآلى مراقبة بالكاميرات المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

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أكد المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن مركز تحكم القاهرة الجديدة الآلى الجديد المقرر تشغيله خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يعد طفرة فى نظام التحكم بالكهرباء وتقليل نسب الفقد والانقطاعات الناتجة عن أى مشاكل فنية أو طارئة.
 
وأضاف عفيفي فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن هذا المركز يخدم مناطق التجمع الأول والثالث والخامس والرحاب والقاهرة الجديدة بواقع 340 ألف مشترك، لافتا إلى أن جميع الأكشاك ولوحات التوزيع التى تم ربطها بمركز التحكم الآلى ستكون مراقبة بالكاميرات لتمكن الموظف الموجود بمركز التحكم من رؤية العطل ونوعه وسببه، وينقله مباشرة على مصدر تغذية بديل وكل ذلك فى دقائق معدودة بدون أن يقوم المشترك بالإبلاغ عن العطل.
 
ويرى عفيفي، أن هذا المركز يعد طفرة فى نظام التحكم بالكهرباء وتقليل نسب الفقد والانقطاعات الناتجة عن أى مشاكل فنية أو طارئة، مضيفا أنه يخدم مناطق التجمع الأول والثالث والخامس والرحاب والقاهرة الجديدة بواقع 340 ألف مشترك.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

مركز تحكم القاهرة الجديدة الآلى



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