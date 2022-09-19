كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم يوما تعريفيا للطلاب الجدد.. صور

كتب ــ محمد صبحى

نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان يوما تعريفيا (orientation day)، للطلاب المقبولين بالكلية في العام الدراسي الجديد وأولياء أمورهم تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وممثلين للأقسام العلمية بالكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورئيس اتحاد الطلاب بالكلية وبعض الخريجيين.

عقد اليوم لتوعية وتعريف الطلاب بالكلية ودورها الريادي بين مختلف كليات الصيدلة في مصر والعالم ودورها الفعال في البحث العلمي، ثم تطرق الحديث إلى تعريف الطلاب بالبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها الكلية، برنامج الفارم دي والفارم دي صيدلة إكلينيكية، وتعريف الطلاب وأولياء الأمور بالاختلافات بين هذه البرامج في الدراسة وما تقدمه هذه البرامج من فرص عمل كي يتيسر للطلاب المفاضلة بينها في ضوء ميول الطالب ورغباته في سوق العمل.

ثم تحدث ممثلو الأقسام العلمية حول تعريف المواد الدراسية المختلفة التي يتلقاها طالب الكلية من كل قسم من أقسام الكلية لتخريج صيدلى متميز قادر علي خدمة مجتمعه ووطنه.

وتم تقديم نبذة عن الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفهية المختلفة التي تتبناها الكلية لتشجيع الطلاب وتعزيز مهاراتهم.