فى ذكرى حجز "بيت المقدس" للحكم..ننشر تقرير المعاينة عن استهداف القمر الصناعى

كتب إيهاب المهندس

مرت 3 سنوات على حجز محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضية محاكمة هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، للحكم، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت استهداف ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت عديدة.

وكشفت أوراق القضية العديد من العمليات الإرهابية الخسيسة، التى نفذها تنظيم بيت المقدس ضد المدنيين ورجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة، وتناولت التحقيقات تقرير الأدلة الجنائية حول واقعة استهداف القمر الصناعى بالآر بى جى فى عام 2013، وجاء فى تقرير الأدلة العديد من المعلومات، ومنها:

ـ أنه بمعاينة محطة الأقمار الصناعية، تبين أن الحادث عبارة عن إطلاق قذيفة "RPG"، على طبق بمحطة القمر الصناعي بالمعادي الخاص بإرسال واستقبال إشارات "تلفزيونية وإذاعية وانترنت".

ـ الحادث أدى إلى إحداث ثقب به وفتحة نافذة بقطر حوالي "25سم" وأنها فتحة دخول لجسم صلب سريع الحركة من اتجاه الشمال الشرقي، ويظهر حولها أثار لفح حراري وارتطامات لأجسام صلبة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.