غدا.. انقطاع مياه الشرب غرب الإسكندرية بسبب أعمال صيانة الكهرباء

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن انقطاع المياه غدا الثلاثاء، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية، وأشارت الشركة فى بيان صادر اليوم إلى أن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال الصيانة لشركة الكهرباء، مما يؤدى إلى انقطاع الكهرباء عن محطات وروافع جنوب الإسكندرية، و إنقطاع المياه عن مناطق قرى" العامرية وبرج العرب، ومدينة الحمام والساحل الشمالى"، وذلك من الساعة7 صباحا وحتى 11 صباحا، و سوف يتم اعادة ضخ المياه بعد أعمال الإصلاح .

وناشدت المواطنين توفير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من اى خط أرضى او على 035815700.