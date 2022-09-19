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عميد إعلام القاهرة: ما أحوجنا لحملة "المتحدة" للتأكيد على القيم الدينية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:38 م
عميد إعلام القاهرة: ما أحوجنا لحملة "المتحدة" للتأكيد على القيم الدينية كلية الإعلام جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أشادت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالحملة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتأكيد على القيم الدينية، مؤكدة أنها حملة أكثر من رائعة ، متابعة: ما أحوجا بالفعل لهذه الحملة لمقاومة قيم تحكم السلوك والتصرفات فى المجتمع كله.
 
وأضافت الدكتورة حنان جنيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه بعد تدهور التمسك بالقيم و أصبح الترند هو شغلنا الشاغل دون احترام لقيمنا وأخلاقنا تقرر المتحدة للخدمات الإعلامية التأكيد على إن الترند الحقيقى هو حملة أخلاقنا الجميلة كعودة للأصالة و النظام القيمى المحترم الذى لا يتنافى مع التجديد.
 
 

المتحدة للخدمات الإعلامية

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