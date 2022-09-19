عميد إعلام القاهرة: ما أحوجنا لحملة "المتحدة" للتأكيد على القيم الدينية

كتب محمد صبحى

أشادت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالحملة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتأكيد على القيم الدينية، مؤكدة أنها حملة أكثر من رائعة ، متابعة: ما أحوجا بالفعل لهذه الحملة لمقاومة قيم تحكم السلوك والتصرفات فى المجتمع كله.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه بعد تدهور التمسك بالقيم و أصبح الترند هو شغلنا الشاغل دون احترام لقيمنا وأخلاقنا تقرر المتحدة للخدمات الإعلامية التأكيد على إن الترند الحقيقى هو حملة أخلاقنا الجميلة كعودة للأصالة و النظام القيمى المحترم الذى لا يتنافى مع التجديد.