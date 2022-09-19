اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

على مدار 70 عاما.. الملكة إليزابيث تتبادل رسائل مع امرأة لم تقابلها على الإطلاق

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:44 ص
على مدار 70 عاما.. الملكة إليزابيث تتبادل رسائل مع امرأة لم تقابلها على الإطلاق الملكة اليزابيث
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على مدار سبعين عاما، تبادلت ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية الرسائل مع امرأة لم تلتقى بها على الإطلاق بشكل شخصى، والتي تعيش فى بارك ريفر بولاية نورث داكوتا الامريكية.

وبحسب ما ذكر موقع إنسايدر الأمريكى، فإن اديل هانكى، البالغة من العمر 26 عاما، قد ولدت فى نفس يوم ميلاد الملكة إليزابيث 21 إبريل 1926. وأرسلت هانكى اول خطاب فى عام 1953 عندما أصبحت إليزابيث ملكة، وبعدها أرسلت الملكة الراحلة خطابات عيد ميلاد مكتوبة بخط اليد، وأصبح هذا تقليد لعيد الميلاد بالنسبة لها.

وقالت هانكى فى تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه قفزت من الفرحة عندما تلقى رسالتها، وأضافت أنها طلبت منها أن ترسل لها قبعة، وكان تأمل أن ترسلها لها، لكنها أرسلت لها صورة جميلة فى عيد ميلادها.

وقالت هانكى إنها لم تلتقى الملكة أبدا، لكنها تشاركتا الشغف بالطبخ.

تستعد المملكة المتحدة لطي صفحة عهد الملكة إليزابيث الثانية الممتد لأكثر من سبعة عقود، حيث تجري الاستعدادات النهائية للجنازة الرسمية ودفن الملكة اليوم الاثنين.

وكانت الملكة إليزابيث قد توفيت يوم الخميس 8 سبتمبر، واستمرت مراسم تكريم الملكة الراحلة على مدار 10 أيام. ويشارك فى جنازتها اليوم العشرات من الرؤساء والملوك ورؤساء الحكومات من كافة انحاء العالم.

 

 

 

 


جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث الثانية

عمر الملكة إليزابيث

شجرة عائلة الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث 2022

ابنة الملكة إليزابيث

ملكة بريطانيا

ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا

ملوك بريطانيا

سبب وفاة الملكة إليزابيث

سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية

الدول التي تحكمها ملكة بريطانيا

الملك تشارلز



الموضوعات المتعلقة

فتح كنيسة وستمنستر آبى استعدادا لاستقبال المشاركين فى جنازة الملكة إليزابيث

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:39 ص

تبدأ بنظرة الوداع وتنتهى بالدفن.. مراسم جنازة الملكة إليزابيث لحظة بلحظة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:00 ص

قبيل جنازة الملكة إليزابيث.. رسالة من الملك تشارلز لبريطانيا والعالم

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 08:57 ص

جنازة مهيبة للملكة إليزابيث.. زعماء العالم يشاركون الملك تشارلز المراسم فى كنيسة وستمنستر آبى.. موكب ملكى ضخم لنقل الجثمان بين شوارع لندن.. مليون شخص يصطفون لمشاهدة الحدث.. وقلعة وندسور المحطة الأخيرة للجثمان

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة