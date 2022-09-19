على مدار 70 عاما.. الملكة إليزابيث تتبادل رسائل مع امرأة لم تقابلها على الإطلاق

كتبت ريم عبد الحميد

على مدار سبعين عاما، تبادلت ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية الرسائل مع امرأة لم تلتقى بها على الإطلاق بشكل شخصى، والتي تعيش فى بارك ريفر بولاية نورث داكوتا الامريكية.

وبحسب ما ذكر موقع إنسايدر الأمريكى، فإن اديل هانكى، البالغة من العمر 26 عاما، قد ولدت فى نفس يوم ميلاد الملكة إليزابيث 21 إبريل 1926. وأرسلت هانكى اول خطاب فى عام 1953 عندما أصبحت إليزابيث ملكة، وبعدها أرسلت الملكة الراحلة خطابات عيد ميلاد مكتوبة بخط اليد، وأصبح هذا تقليد لعيد الميلاد بالنسبة لها.

وقالت هانكى فى تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه قفزت من الفرحة عندما تلقى رسالتها، وأضافت أنها طلبت منها أن ترسل لها قبعة، وكان تأمل أن ترسلها لها، لكنها أرسلت لها صورة جميلة فى عيد ميلادها.

وقالت هانكى إنها لم تلتقى الملكة أبدا، لكنها تشاركتا الشغف بالطبخ.

تستعد المملكة المتحدة لطي صفحة عهد الملكة إليزابيث الثانية الممتد لأكثر من سبعة عقود، حيث تجري الاستعدادات النهائية للجنازة الرسمية ودفن الملكة اليوم الاثنين.

وكانت الملكة إليزابيث قد توفيت يوم الخميس 8 سبتمبر، واستمرت مراسم تكريم الملكة الراحلة على مدار 10 أيام. ويشارك فى جنازتها اليوم العشرات من الرؤساء والملوك ورؤساء الحكومات من كافة انحاء العالم.