عادات يومية تجعلك تشعر بالسعادة والبهجة.. أبرزها الرياضة والفواكه

فاطمة ياسر

كشف بحث جديد نشر في جريدة “ميديكال اكسبريس”، وكان هذا البحث بقيادة جامعة كينت وجامعة ريدينغ في بريطانيا، وأوضح التقرير أو البحث أن تناول الفاكهة والخضروات وممارسة الرياضة يعدان من الأمور التي تزيد من مستويات السعادة لدى الانسان.

وأوضح التقرير، أنه تم توثيق الرابط بين نمط الحياة والرفاهية، وتستخدم في حملات الصحة العامة للتشجيع علي اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، ولذا فهناك سببا إيجابيا من نمط الحياة إلى الرضا على الحياة، ولذا فهناك علاقة بين السعادة وتناول الخضروات والفواكه وممارسة الرياضة.

فاستخدم الباحثون وهم الدكتورة أديلينا جشفاندتنر في كلية الاقتصاد في كينت ، والدكتورة سارة جيويل، والبروفيسور أوما كامبهاماتي، من كلية الاقتصاد بجامعة ريدينغ ، أسلوبا متغيرا لمعرفة أي تأثير من السعادة على نمط الحياة، وبينت أن تناول الفاكهة والخضروات وممارسة الرياضة هي ما يجعل الناس سعداء، و تظهر النتائج قدرة الأفراد على تأخير الإشباع وتطبيق ضبط النفس، وهي أمور تلعب دورا رئيسيا في التأثير على قرارات نمط الحياة، والتي بدورها لها تأثير إيجابي على الرفاهية.

أظهر البحث أن على الرجال ممارسة الرياضة بشكل أكبر، وأن على النساء تناول المزيد من الخضروات و الفاكهة.