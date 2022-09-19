ظهور متحور جديد من أوميكرون ولكن أقل خطورة.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة ياسر

العديد من المتحورات الخاصة بالفيروس التاجي كورونا ظهرت منذ بداية الجائحة، وكان آخرها أوميكرون ووفقًا لـ"ساينس ألرت" فإن هناك متحورًا جديدًا لكورونا، حيث أوضح الباحثون أن BA.4.6، وهو أحد متحورات "كوفيد" أوميكرون.

وأوضحت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أنه في 14 أغسطس شكل متحور أوميكرون BA.4.6 نحو 3.3% من العينات في المملكة المتحدة، منذ ذلك الحين ليشكل حوالي 9% من الحالات المتسلسلة، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن BA.4.6 يمثل الآن أكثر من 9% من الحالات الحديثة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأوضح “ساينس ألرت”، أن BA.4.6 تابع BA.4 من أوميكرون، أي أنه متحور من كوفيد أوميكرون، واكتشف BA.4 لأول مرة في يناير 2022 في جنوب إفريقيا وانتشر منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم إلى جانب متحوّر BA.5، وليس من الواضح كيف ظهر BA.4.6، لكن من الممكن أن يكون متحور مؤتلفا.

وأضاف التقرير، أنه في حين أن BA.4.6 سيكون مشابها لـ BA.4 من نواح كثيرة إلا أن المتحور الجديد يحمل طفرة في بروتين سبايك، وهو بروتين موجود على سطح الفيروس يسمح بدخوله إلي خلايانا.

وشرح التقرير، أن عدوى أوميكرون تسبب مرضا أقل خطورة أي أن أعراضه قليلة، ولكننا نعلم أيضا أن المتحورات الفرعية لأوميكرون تميل إلى أن تكون أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات السابقة.

وأفادت جامعة أكسفورد أن الأشخاص الذين تلقوا ثلاث جرعات من لقاح "كوفيد" من شركة فايزر، ينتجون أجساما مضادة أقل استجابة لـ BA.4.6 مقارنة بـ BA.4 أو BA.5، وهذا مقلق لأنه يشير إلى أن لقاحات "كوفيد" قد تكون أقل فعالية ضد BA.4.6.