طلاب جامعة القناة يزورون "تبة الشجرة وأنفاق تحيا مصر ومدينة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، تنظيم رحلة بحرية بقناة السويس الجديدة لوفود الجامعات المصرية المشاركه بملتقى الطلاب المتميزين الذى تُجرى فاعلياته فى رحب جامعة قناة السويس بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة422 طالب وطالبة يمثلون 33 جامعة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابع "مندور" أن الملتقى يقام تحت شعار "القائد المتميز" وتماشياً مع هذا التوجه فلابد أن يشمل الملتقى زيارات خارجية لرؤية مشروعاتنا القومية الجديدة التى تتم فى منطقة إستراتيجية وبُقعه غالية على قلب كل مصرى وهى إقليم القناة وسيناء والتى تمت بفكر ورؤية شديدة التميز.

وقام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة الطلاب فى الزيارات الخارجية إلى إحدى النقط الحصينة على طول خط قناة السويس "تبة الشجرة "والتي تقع شرق قناة السويس على تل مرتفع يكشف مدينة الإسماعيلية بكاملها والذى استخدمته إسرائيل كمركز للقيادة الاستراتيجية وأطلقت عليه "رأس الأفعى المدمرة" باعتباره أقوى الحصون الإسرائيلية آنذاك، ووضعت إسرائيل أعلى سطح التبة مدفعية لإطلاق الذخيرة على مدينة الإسماعيلية، ويتوسط الموقع نصب تذكاري يضم لوحة بأسماء الشهداء وأبطال موقعة تبة الشجرة، وسميت بهذا الاسم كونها تبدو عند تصويرها بالطيران من أعلى مثل جذوع الشجر، والتي اقتحمها الجيش المصري من أجل استرجاع الأرض وتحرير الوطن.

ثم توجه قيادات الملتقى والطلاب لزيارة أنفاق "تحيا مصر" التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتربط بين الدلتا وأرض الفيروز "سيناء" بتكلفة بلغت 11.5 مليار جنيه؛ وتضم نفقين للسيارات يمران أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف العبء عن المواطنين في التنقل من وإلى سيناء، بالإضافة إلى ربط سيناء بالوادي والتى أستغرق انشاءها 3 أعوام ونصف العام، عمل أكثر من 3 آلاف مهندس وفني وعامل في مشروع أنفاق الإسماعيلية، واصلوا الليل بالنهار من أجل الانتهاء من ملحمة العبور؛ لتحقيق التنمية المستدامة وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما شهد اليوم عمل رحلة بحرية للطلاب من المعدية نمرة 6 أحد المواقع التي شهدت ملاحم القتال بحرب 6 أكتوبر.