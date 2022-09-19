ضبط أسماك مدخنة ودواجن غير صالحة للاستهلاك خلال حملة للطب البيطرى فى الغربية

الغربية - محمد طارق

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، حملة مكبرة لضبط المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني غير الصالحة للاستهلاك بمراكز ومدن المحافظة، وذلك بتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر بمركزي زفتي وكفر الزيات عبارة عن "750 كجم أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 500 كجم أسماك مدخنه "رنجه" صالحة ظاهريا رأت اللجنه وقت ضبطها ضرورة سحب عينات من المضبوطات للوقوف علي مدي صلاحيتها من عدمه، كما تحرير محضر باجمالي وزن 15 كجم اوراك دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة المختصه حيال المضبوطات والمخالفين .