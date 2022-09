شكرى يستهل لقاءاته بالأمم المتحدة باجتماع مع وزيرة خارجية النرويج.. فيديو

استهل وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، لقاءاته بالأمم المتحدة بلقاء وزيرة خارجية النرويج "أنيكين هويتفيلد"، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

علق السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على توجه وزير الخارجية لنيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحًا أن الدورة 77 للأمم المتحدة تنعقد وسط ظروف خاصة وتحديات قوية غير مسبوقة.

وقال أبوزيد خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "مساء DMC"، إن أبرز التحديات هي تغير المناخ وأزمة الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التغيرات التي تشهدها مناطق عديدة حول العالم، والمعاناة الإنسانية في دول الصراع، والتهديدات بشكل عام، لافتًا إلى أن مشاركة مصر في هذه الظروف يأتي بوضعية خاصة، رجوعًا لثقلها الإقليمي وتعاملها مع أزمات المنطقة، ودورها في تعزيز البنية الأساسية للسلم والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف، أيضًا مصر تذهب وهي تحمل مسؤولية رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وبالتالي هذان البعدان سيتضحان خلال اللقاءات التي سيشارك فيها وزير الخارجية، مشيرًا إلى أن الأنشطة التي سينخرط فيها وزير الخارجية إلى ثلاثة محاور، أولها اجتماعات رفيعة المستوى على مستوى القمة أو المستوى الوزاري، واللقاءات الثنائية مع النظراء، وأخيرا المشاركة في ندوات وملتقيات بعضها غير حكومي أو ممثلين لشركات القطاع الخاص لدعم وتسويق عملية التحول التي تشهدها مصر للاستثمار في الاقتصاد المصري.

At the outset of his meetings on the sidelines of #UNGA77 …..Minister Shoukry meets Norwegian FM @AHuitfeldt @NorwayMFA pic.twitter.com/fn8Dy4JCJp