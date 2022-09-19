سيارة إسعاف فى الأردن تهب لإنقاذ مصابين فتصطدم بجسر مشاة.. فيديو

وكالات

نشر التليفزيون الأردني الرسمي مقطع فيديو يوثق لحظة اصطدام سيارة إسعاف بجسر مشاة منهار على طريق المطار بالعاصمة عمان.

وكانت شاحنة اصطدمت بالجسر مما تسبب في انهياره، وعند وصول سيارة إسعاف مسرعة لمكان الحادث، تفاجأ سائقها بالجسر المنهار على طريق المطار، وحاول إيقاف المركبة بالضغط على المكابح، إلا أن ذلك لم يفلح، واصطدم في الجسر.

وقالت قناة "المملكة" الأردنية إن انهيار الجسر تسبب بتوقف حركة المرور على الطريق الحيوي الذي يصل مناطق العاصمة عمان بالمطار وبالمحافظات الجنوبية للبلاد.

وأوضحت القناة أن شاحنة تسببت بسقوط الجسر إثر ارتطامها به، وتصادف ذلك مع مرور سيارة إسعاف التي ارتطمت هي أيضاً بأنقاض الجسر المنهار.

وتحركت قوات الأمن وسيارات الإسعاف نحو موقع سقوط الجسر وتم تحويل حركة السير إلى طريق الخدمات البديل.

وتداول نشطاء مقطع فيديو يظهر الشاحنة الكبيرة التي تسببت بسقوط الجسر ما تسبب بإغلاق طريق المطار بالاتجاهين، بينما تظهر سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني وقد تضررت بشكل كبير جراء تصادف مرورها مع سقوط الجسر.