زراعة الشرقية ومعهد بحوث القطن: الاعتناء بالجنى أحد المحددات للكمية والرتبة

الشرقية - فريق المحافظات

نفذت إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالشرقية برئاسة المهندس اشرف طه نصير مدير عام الزراعة بالشرقية، يوم حقلى لجنى محصول القطن بمركز بلبيس بقرية ميت ربيعة باشراف المهندس أشرف الدمرداش بحضور الدكتور سامح سلطان عطيه من معهد بحوث القطن، والمهندس سعد محروس بالادارة المركزية للارشاد والمهندس محمود الشناف اخصائى المحصول بالمحافظة

وعقد الحضور ندوة محصول القطن، منذ التجهيز لزراعته وحتى جنيه وركزت الندوة على أهمية الجني المحسن ، وان الرتبة والمحصول هما الهدف الأول من زراعة محصول القطن لذا يجب الاهتمام بعملية الجني لأنها تعتبر أحد المحددات الهامة لكمية ورتبة المحصول والجني المحسن على دفعتين يحقق هذا الهدف.

الجنية الأولى : تبدأ عند تفتيح 50-60% من اللوز وبعدها وعند اكتمال تفتيح باقي اللوز تتم الجنية الثانية، ويتم الجني عند تطاير الندى وفى حالة الجني مع وجود الندى يجب تنشير عب الندي ولا يفرز أو يعبأ إلا بعد جفافه والتنشير يكون على مفرش نظيف مع التقليب والفرافرة حتى يجف وعند الفرز تستبعد الفصوص المبرومة والمصابة والقشرة.

وأوصى المختصين بالزراعة المزارعين بضرورة العناية بنظافة المحصول بحيث يكون خاليا من الأوراق الجافة والأتربة وخاصة عند تساقط القطن على الأرض ويعبأ القطن الزهر فى أكياس من الخيش الجديد والنظيف ولا يعبأ فى أكياس السماد أو الأكياس البلاستيك.

- يراعي عند التعبئة تصنيف القطن حيث يعبأ القطن الزهر الناتج من اللوز السليم والمتفتح طبيعيا فى أكياس خاصة.



القطن



تعبئة القطن



جنى القطن