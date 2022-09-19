اليوم السابع
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روسيا: إسقاط أكثر من 30 صاروخًا أوكرانيًا في سماء مدينة نوفا كاخوفكا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 05:00 ص
روسيا: إسقاط أكثر من 30 صاروخًا أوكرانيًا في سماء مدينة نوفا كاخوفكا منظومة الصواريخ الروسية
أ ش أ

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اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أكثر من 30 صاروخًا أوكرانيًا في سماء مدينة نوفا كاخوفكا.

وذكرت السلطات العسكرية الروسية بمدينة نوفا -في بيان نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن القوات الأوكرانية أطلقت 34 صاروخًا على مدينة نوفا كاخوفكا، اعترضتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وقال البيان إنه "منذ أغسطس الماضي، تقوم القوات الأوكرانية بقصف تجمعات سكنية في منطقة خيرسون، بما فيها نوفا كاخوفكا، مما أدى إلى تدمير العديد من المدارس والبنى التحتية والمنازل، فيما أدى القصف يوم الجمعة الماضي إلى مصرع وإصابة 17 شخصًا".

 


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