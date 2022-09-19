ديلى ميل: الأسبوع الثالث من سبتمبر الأسوأ لمرضى الربو.. نصائح لمنع المضاعفات

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، عن أن الأسبوع الثالث من سبتمبر هو أسوأ أسبوع في السنة لمرضى الربو والحساسية، حيث يحذر الخبراء من أن الأسبوع الثالث من سبتمبر هو "أسبوع الذروة" لزيارات غرفة الطوارئ المتعلقة بالظروف حيث تصل أمراض مثل زيادة الإنفلونزا وحبوب اللقاح إلى أعلى مستوياتها الموسمية.



نصائح لمرضى الربو والحساسية

يحذر الخبراء من أن الأسبوع الثالث من سبتمبر هو "أسبوع الذروة" لمضاعفات الربو والحساسية، حيث يؤدي مزيج من انتشار حبوب اللقاح العالية وبدء موسم الأنفلونزا إلى زيادة زيارات الأطباء، يعاني حوالي 15% من الأمريكيين من حساسية حبوب لقاح عشبة الرجيد ، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض الربو

يوصي الدكتور روبرت ماكديرموت مرضى الحساسية بالتماس الرعاية التي يمكن أن تخفف من أعراضهم، ويحذر خبراء الصحة من أن مزيجًا من حبوب لقاح وبدء موسم الإنفلونزا قد يجعل هذا الأسبوع الأسوأ في العام بالنسبة لمرضى الحساسية والربو في الولايات المتحدة.

قال الدكتور روبرت ماكديرموت، أخصائي الحساسية والمناعة، أن الأسبوع الثالث من سبتمبر - بين الثامن عشر والرابع والعشرين من هذا العام - غالبًا ما يكون وقتًا يبلغ فيه الأطباء عن زيادة حادة في زيارات الحساسية والربو ذات الصلة، حازت هذه الفترة على لقب "أسبوع الذروة" بين الخبراء، وذلك لأن حبوب اللقاح، وهي من أكثر مسببات حساسية الخريف شيوعًا، تصل إلى أحد أعلى أعداد حبوب اللقاح لهذا العام في أجزاء من أمريكا، جنبًا إلى جنب مع بداية موسم الإنفلونزا والعودة إلى المدرسة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أدى إلى بدء انتشار العدوى.

توصي ماكديرموت الآباء الذين لديهم أطفال يعانون من الربو أو الحساسية الشديدة بتزويد ممرضة المدرسة بالأدوية التي قد يحتاجها أطفالهم في حالة ظهور أعراض شديدة، قد يرغب البالغون الذين يعانون من الربو أو الحساسية الشديدة في استشارة الطبيب أيضًا، حيث توجد علاجات فعالة متاحة للحساسية التي لا يعرفها الكثيرون تمامًا

أضاف ماكديرموت "أسبوع الحساسية الذروة هو الأسبوع الثالث في سبتمبر حيث نرى أكبر زيادة في تفاقم الربو وزيادة أعراض الحساسية لدى المصابين في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

أفادت مؤسسة الربو والحساسية الأمريكية أن نوبات الربو والنوبات سترتفع طوال شهر سبتمبر حيث تتضافر عوامل متعددة لتسبب مشاكل للمرضى.

بحلول منتصف سبتمبر وأواخره، أطلقت الحشائش حبوب اللقاح في البيئة بشكل كبير، مما تسبب في مشكلة لما يقدر بنحو 15% من الأمريكيين الذين يعانون من الحساسية، بالنسبة للأشخاص المصابين بالربو، يمكن أن تزداد هذه الحالة سوءًا، حيث قد تضيق مجاري الهواء المقيدة بالفعل، هذا يمكن أن يسبب ضيق في التنفس، وربو مرتبط في أخطر الحالات.

واكد، إن اندلاع الأنفلونزا سيزيد الأمور سوءًا أيضًا، ستبدأ حالات أمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الارتفاع في الأسابيع المقبلة، مع أواخر سبتمبر عادةً عندما يبدأ الارتفاع لأول مرةن كما ان دخول المدارس سيجعلها ارضا خصبة لتفشي الانفلونزا، على الرغم من أن الأنفلونزا الشائعة نادرًا ما تكون مميتة، إلا أنها لا تزال تشكل خطورة على الأشخاص المصابين بالربو.

يمكن أن يتسبب في التهاب المسالك الهوائية، مما يؤدي إلى تضييقها أو حتى إغلاقها - مما يؤدي إلى ظهور أعراض الربو.

يخشى البعض من أن هذا قد يكون موسم إنفلونزا إشكالي بشكل خاص أيضًا، حيث عانت أستراليا - التي يكون موسم الإنفلونزا فيها خلال أشهر الصيف الأمريكية - أسوأ موسم للإنفلونزا خلال نصف عقد من هذا العام، حيث وصلت معدلات الإصابة في الذروة إلى ارتفاعات أعلى بـ 3 مرات من معتاد.

وقالت الصحيفة، إنه مع انتشار جائحة كورونا، لا يمتلك الكثيرون الأجسام المضادة اللازمة لمكافحته بالسهولة التي كانوا يفعلونها من قبل - مما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة والالتهابات الأكثر خطورة.

يتوقع ماكديرموت، أن تعود الأنفلونزا إلى المستويات المعتادة في الولايات المتحدة هذا العام أيضًا، مما يمثل مشكلة أكبر لمرضى الربو والحساسية، ومع ذلك، لا يتعين على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأعراض أكثر حده.

يوصي ماكديرموت بأن يتخذ الناس خطوات نشطة هذا الأسبوع، وطوال بقية الخريف لحماية أنفسهم.

بالنسبة للأطفال، يجب على الآباء التأكد من أن لديهم أدوية وأجهزة للحساسية مثل جهاز الاستنشاق الذي يمكنه علاج الربو المتاح لهم في المدرسة، يمكن حتى إعطاؤها لممرضة المدرسة لحفظها بأمان.

ويوصي البالغين بمقابلة أخصائي طبي حول العلاج لإدارة الحساسية، وجعلها تجعل نظام المناعة لديهم أقل "نشاطًا" عند تعرضهم لمحفزات التهابية مثل حبوب اللقاح.