حياة كريمة.. مجمعات خدمات ونقاط إسعاف ووحدات للأسرة بـ32 قرية فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى" التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "، ملحمة العمل والإنتاج داخل القرى المستهدفة.

وتواصل وحدة حياة كريمة، المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المشروعات التى تتم على أرض القرى التابعة لمجلس قروى أقليت بمركز كوم أمبو محافظة أسوان.

يستفاد من هذه المشروعات أكثر من 52 ألف نسمة داخل 32 تابع ما بين قرى ونجوع.

تعليمات من محافظ أسوان للشركات المنفذه بضرورة العمل بجدية وإتقان ، ونهو الأعمال وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، مع حصر كافة المشروعات التى تم نهو الأعمال بها تمهيداً لإفتتاحها وتشغيلها لدخولها الخدمة، وتحقيق العوائد الإيجابية منها للمواطنين.

تتضمن مشروعات المبادرة الرئاسية، مشروع مجمع الخدمات بقرية إقليت بنسبة تنفيذ 95 %.

مشروع مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بنسبة 75 %.

مشروع تبطين الترع بالقرية وتوابعها بنسبة تنفيذ 75 %.

الإنتهاء من إحلال وتجديد كوبرى كرم الديب بنسبة 100 % ليساهم فى الربط بين القرية وقرية العدوة.

الإنتهاء من كوبرى الرغامة البلد بنسبة 100 %.

جارى الإنتهاء من التشطيبات النهائية بنقطة إسعاف إقليت بنسبة تنفيذ 85 %.

الانتهاء من وحدة طب الأسرة بقرية منيحة بنسبة 100 %.

تطوير مراكز الشباب بقروى إقليت وتشمل تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب العدوة بنسبة تنفيذ 90 % ، فيما جارى العمل فى تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب كرم الديب بنسبة 80 % ، وكذا تطوير ورفع كفاءة مركز شباب فطيرة بنسبة 90 % ، مع تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب منيحة بنسبة 75 %.

تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقرية إقليت والتى تشمل تنفيذ مشروع خطوط الإنحدار والطرد بالقرية وتوابعها بنسبة تنفيذ وصلت لأكثر من 90 %، فيما تراوحت نسب التنفيذ فى محطات الرفع بمنيحة وكرم الديب ما بين 40 % إلى 60 % .



حياة كريمة



مجمع الخدمات



مدرسة إقليت الابتدائية



مشروعات حياة كريمة



ملاعب