"حياة كريمة" تقدم مشروعات قومية مميزة لدعم قرى النجوع بحري وقبليى بالأقصر

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، حيث قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية بمركز ومدينة إسنا، تابع خلالها انتظام العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بقرى النجوع بحري وقبلي والكلابية وزرنيخ والدير، وذلك في إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وبدأت جولة المحافظ بتفقد مشروعات المبادرة في قرى النجوع بحري وقبلي، حيث تفقد مجمع خدمات قرى النجوع المقام على مساحة تتجاوز 420 متر، وتم الإنتهاء من أعماله الإنشائية بنسبة 100% وتجري حالياً أعمال تجهيزه ومده بالأجهزة الإلكترونية لتقديم الخدمات للمواطنين بأحدث التقنيات التكنولوجية، كما تفقد المحافظ المنطقة المحيطة بالمجمع والتي تشمل إنشاء نقطة إسعاف نموذجية على أحدث الطرز وعمل "لاند سكيب" للمنطقة ومدخل قرى النجوع بعد تمهيد ورصف الشوارع، كما تفقد مدرسة إسنا الثانوية الزراعية بالنجوع بحرى ووجه بتطوير مدخل المدرسة وتهذيب المنطقة المحيطة بها، وتابع نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ووحدة التضامن الإجتماعي ومشروعات توسعة المدارس وتجديد مراكز الشباب بقري النجوع.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مشروعات إنشاء وتجديد مراكز الشباب وتطوير المدارس بقرى الكلابية وزرنيخ، كما تابع نسب إنجاز العمل بمشروع الصرف الصحي، وإنشاء محطة رفع قرية الكلابية والتي بدأ العمل بها في يونيو 2021 ومن المتوقع إنهاؤها نهاية نوفمبر المقبل لخدمة حوالي 15 ألف نسمة من سكان قرية الكلابية بتكلفة تتجاوز 70 مليون جنيه، وذلك حسبما أكدت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

وأعرب المحافظ عن تقديره للعمال والشركات المنفذة للمشروعات بقري المبادرة، وذلك لما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب موجها في الوقت ذاته بإنجاز العمل بالمشروعات وتسليمها طبقاً للتوقيتات الزمنية المقررة لها، حيث رافق المحافظ فى جولته اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظة، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمقدم ثروت خلف الله الضابط بإدارة مرور الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بإسنا.



العمل فى مشروعات حياة كريمة بقرى ونجوع مدينة إسنا



المحافظ يشيد بمجهود عمال مشروعات حياة كريمة



المحافظ يلتقى بالمواطنين فى قرى إسنا



أهالى إسنا يتحدثون عن مشروعات حياة كريمة بإسنا



تجهيزات مجمع خدمات المواطنين بقرية النجوع



تفقد مشروعات حياة كريمة بمدينة إسنا



جولات على مشروعات حياة كريمة بالأقصر



جولة داخل مجمع خدمات المواطنين بقرية النجوع



شرح تفاصيل العمل فى مشروعات حياة كريمة بإسنا



عمال مشروعات حياة كريمة مع محافظ الأقصر



لقاء محافظ الأقصر مع أهالى قرى إسنا



مبنى مجمع خدمات المواطنين بقرية النجوع بحرى



متابعة التجهيزات فى مجمع خدمات النجوع بإسنا



محافظ الأقصر يتابع العمل فى مشروعات حياة كريمة بإسنا