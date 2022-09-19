حبس راكب حاول تهريب زيت الماريجوانا داخل البلاد عبر مطار القاهرة 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة النزهة، بحبس راكب 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مطار القاهرة "زيت الماريجوانا"، بقصد إضافتها على مواد أخرى لتصنيع مواد مخدرة منها، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وأمرت بإرسال تقرير المعمل الكميائى حول المضبوطات.

البداية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لأحد الركاب القادمين على إحدى الرحلات القادمة من الخارج، حيث طلب مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية تفتيش حقائب الراكب المتهم، والذى تفتيش حقائبه وحاول الخروج من قبل إنهاء الإجراءات، إلا أن اللجنة المكلفة قامت بإستيقافه وتفتيش حقائبه بالكامل.

وأسفر التفتيش عقب عرض الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة، عن العثور على أجسام غريبة داخل إحدى الحقائب، وبالكشف عن تلك الأجسام تبين أنها كمية كبيرة من الأمبولات المعدنية، وبفتحها عثر بداخلها على مواد مخدرة " زيت الماريجوانا "، و6 أجهزة خاصة بتلك الأمبولات لاستخدامها فيما بعد في اضافتها على مواد آخرى لتصنيع مواد مخدرة منها.

وبمواجهته أعترف بحيازته لتلك المواد المخدرة بقصد تهريبها عبر مطار القاهرة، واستخدامها في تصنيع مواد مخدرة منها، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.