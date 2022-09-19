جنازة الملكة إليزابيث.. بايدن جلس فى الصف الـ14 خلف رئيس بولندا

كتبت ريم عبد الحميد

شهدت جنازة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا الراحلة، عددا من اللقطات التي جذبت الأنظار، كان أبرزها جلوس الرئيس الأمريكي جو بايدن فى الصفوف الخلفية لكنيسة ويسمنستر، رغم أنه أبرز قادة العالم الحاضرين للجنازة.

جلس الرئيس الأمريكى جو بايدن وزوجته جيل فى مقاعد خلفية، فى الصف الرابع عشر، فى كاتدرائية ويستمنستر حيث أقيمت مراسم جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة التلجراف البريطانية، فإن الرئيس الأمريكي جلس فى مقعد ف على الجانب الجنوبى من كاتدرائية ويسمنستر، خلف أندريه دودا، رئيس بولندا.

وكان أمامه مباشرة بيتر فيالا، رئيس وزراء جمهورية التشيك، فى قسم من الكنيسة مخصص لقادة العالم. بينما جلس بجوار السيدة الأولى الأمريكية إجناسيسو كاسيس، رئيس سويسرا.

ووصل بايدن إلى الجنازة فى سيارته المصفحة التي يطلق عليها "الوحش" بينما وصل قادة آخرون راكبين حافلات. وشوهد قادة العالم وهم ينقلون إلى الجنازة من قبل شركة وستواى، التي تشغل الحافلات الأولى والحيدة فى بريطانيا عديمة الانبعاثات. وتدير الشركة اسطولا من الحافلات الكهربائية التي تستخدم طاقة البطاريات فقط.

وجلس الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا فى كراسى نادى كندا المزخرفة فى الجزء الأمامى من كاتدرائية ويسمنستر. وفى الصف الأمامى أيضا جلست الاميرة آن، ابنة الملكة الراحلة، وزوجها الادميرال سير تيموثى لورانس، ودورق يور وإيرل وكونتيسة ويسيكس.

وعبر الممر، كان يجلس أمير وأميرة ويلز ويليام وكيت، ونجليهما جورج وتشارلوت وبيتر فيليبس، وزارا وايك تيندال، أحفاد الملكة.

بينما جلس هارى وميجان، دوق ودوقة ساسكس فى الصف الثانى بالكنيسة خلف الملك والملكة القرينة مباشرة.