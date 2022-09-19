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تنسيق الجامعات 2022.. 7 مساء اليوم آخر موعد للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:25 ص
تنسيق الجامعات 2022.. 7 مساء اليوم آخر موعد للتقدم بمرحلة تقليل الاغتراب معامل التنسيق - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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ينتهى فى الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين 19 سبتمبر، التقديم لمرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب) وذلك بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس بمد فترة التقديم لمساء اليوم، وتأكيده أن ذلك يأتي حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.
 
ويمكن للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثانى تدوين رغباتهم، والتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.
 
وناشدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، علمًا بأنها ستكون الفرصة الأخيرة، ولن يتم فتح الموقع مرة أخرى أمام الطلاب للتحويل بين الكليات والمعاهد، وأن أعمال مرحلة التحويلات ستنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الإثنين الموافق 19 سبتمبر 2022.
 
ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة من المجلس الأعلى للجامعات والطاقة الاستيعابية وأسبقية المجموع.
 

تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق الالكترونى

رابط موقع التنسيق

اخبار مصرية

التعليم العالى

تقليل الاغتراب

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