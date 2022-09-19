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تليجراف: الأمير هارى أبلغ بوفاة الملكة إليزابيث قبل 5 دقائق من الإعلان للجمهور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:17 ص
تليجراف: الأمير هارى أبلغ بوفاة الملكة إليزابيث قبل 5 دقائق من الإعلان للجمهور الأمير هارى والملكة إليزابيث
كتبت رباب فتحى

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كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية إنه تم إبلاغ الأمير هارى، دوق ساسكس بوفاة الملكة إليزابيث الثانية قبل 5 دقائق من الإعلان الرسمي للجمهور.

وورد أن الأمير هاري تلقى مكالمة من والده الملك تشارلز الثالث بشأن وفاة جدته بينما كان في الجو على متن رحلته إلى أبردين حيث توجد قلعة بالمورال التي توفيت فيها الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس 8 سبتمبر.

بحلول الوقت الذي هبط فيه ، أعلن قصر باكنجهام للعالم أن الملكة قد ماتت ، وفقًا لصحيفة "التلجراف".

وقال متحدث باسم الملك في بيان: "لم يتم إبلاغ الجمهور إلا بعد إبلاغ كل فرد من أفراد الأسرة".

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الملك كان "مصرا" على إبلاغ جميع أفراد الأسرة المالكة بوفاة الملكة قبل صدور البيان الرسمي.

وأصر الملك على عدم نشر البيان الرسمي إلا بعد إبلاغ جميع أفراد الأسرة، ووصفت الصحيفة موقفه بأنه "اب يهتم."

توفيت الملكة عن عمر يناهز 96 عامًا في قلعة بالمورال ، بعد 70 عامًا على العرش. اندفع أفراد العائلة المالكة ، بما في ذلك أمير ويلز ودوق يورك وإيرل ويسيكس، إلى أبردين في نفس اليوم ليكونوا بجانبها.

 

 

 

 


مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

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