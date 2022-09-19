تقرير: أوروبا شهدت الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق منذ 1910

فاطمة شوقى

أكدت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية أن أوروبا مرت بفترات من ارتفاع كبير فى درجات الحرارة وخاصة فى أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، مما جعله الصيف الأكثر سخونة على الاطلاق منذ عام 1910.

وقال التقرير الذى أطلقته وكالة نواا الامريكية NOAA (الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي) إن حرارة شعر اغسطس جنبا الى جنب مع درجات الحرارة المرتفعة جدا فى يونيو ويوليو ساهمت فى أن يكون هذا الصيف الاكثر سخونة فى اوروبا منذ عام 1910، حيث أدت الحرارة المفرطة والمستمرة إلى زيادة نسبة التبخر ، مما أدى ، إلى جانب هطول الأمطار الأقل من المعتاد ، إلى تفاقم ظروف الجفاف من إسبانيا إلى ألمانيا ومن الجزر البريطانية إلى البلقان.

ومع ذلك ، شهد أغسطس ارتياحًا قصير المدى في الوضع الجاف في أجزاء من شرق وشمال أوروبا ، حيث كان الشهر الماضي أكثر رطوبة من المعتاد، ومع ذلك ، استمرت الظروف الجافة خلال الأشهر التسعة إلى الاثني عشر الماضية في بعض مؤشرات الجفاف ، وخاصة في جنوب القارة. تم استنفاد المياه الجوفية ورطوبة التربة ، وانخفض تدفق الأنهار وتم التشديد على الغطاء النباتي في معظم أوروبا.

من ناحية أخرى ، كانت درجة حرارة سطح الكوكب بين يونيو وأغسطس أعلى بمقدار 0.89 درجة من متوسط ​​القرن العشرين ، وهو 15.6 درجة. هذا هو الربع الخامس الأكثر سخونة من يونيو إلى أغسطس في سجل درجات الحرارة العالمية ، والذي يبدأ في عام 1880 ، ويرتبط بعامي 2015 و 2017. وهو أقل برودة بنسبة 0.05 درجة فقط من يونيو وأغسطس 2016.

وحدثت أكثر خمس فترات سخونة من يونيو إلى أغسطس منذ عام 1880 على الأرض منذ عام 2015، وكان هذا الربع هو ثاني أكثر الصيف سخونة على الإطلاق في 143 عامًا (في نصف الكرة الشمالي) والعاشر الأكثر سخونة في فصل الشتاء (في نصف الكرة الجنوبي).

فيما يتعلق ببعض البلدان ، كان صيف الأرصاد هذا هو الأكثر سخونة على الإطلاق في إسبانيا منذ عام 1961 ، وفي المجر منذ 121 عامًا ، في إنجلترا يعتبر الاكثر سخونة منذ في عام 1884 ، وكذلك الثاني في سلوفينيا منذ عام 1961.