تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق نفق بشارع التسعين.. انفوجراف

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

إستكمالا لأعمال مشروع المونوريل بمنطقة القاهرة الجديدة، وتزامناً مع الغلق الكلى لنفق باقى زكى بشارع التسعين الجنوبى الأمر الذى يتطلب تخفيف أحجام المرور وذلك بغلق مطلع كوبرى المشير/التسعين بالطريق الدائرى للقادم من طريق السويس فى إتجاه شارع التسعين الجنوبى، بالإضافة إلى غلق مسطح كوبرى التسعين من الطريق الدائرى للقادم من مناطق المعادى لمدة "شهرين".. والطرق البديلة تأتى على النحو الآتى:-

- القادم من الدائرى من إتجاه مدينة السلام عليه إستخدام مداخل التجمع الأول (مدخل نجيب محفوظ أو مدخل طه حسين أو مدخل ذاكر حسين "مدخل الحى العاشر" إلى محور السادات) ومنهم إلى شارع التسعين الشمالى والجنوبى أو الإستمرار على الدائرى إلى مدخل نفق الجولف وإستخدام شارع الشويفات ومنه إلى التسعين الجنوبى.

- القادم من الدائرى من إتجاه المعادى عليه إستخدام مدخل محور جمال عبدالناصر ومنه إلى شارع الشويفات إلى التسعين الجنوبى أو الإستمرار على الدئرى وإستخدام مدخل محور طه حسين التجمع الأول إلى محور مصطفى كامل ومنه للتسعين الشمالى والجنوبى

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الجهة المنفذة وتم وضع اللافتات الإرشادية الدالة على اتجاهات الحركة المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.