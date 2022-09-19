اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

به نبتة كانت فى باقة زفافها.. تعرف على رموز زهور نعش الملكة إليزابيث

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:05 م
به نبتة كانت فى باقة زفافها.. تعرف على رموز زهور نعش الملكة إليزابيث نعش الملكة إليزابيث
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم تزيين نعش الملكة إليزابيث الثانية بالراية الملكية وتاج إمبريال ستيت، أو تاج الإمبراطورية،  وإكليل من الزهور يحتوي على نباتات من حدائق قصر باكنجهام وكلارنس هاوس وهايجروف هاوس.

 

وتضمن إكليل الزهور على تابوت الملكة نبات إكليل الجبل الذى يرمز إلى الذكرى، ونبات الآس العطري الرمز القديم للزواج السعيد ، والمقطوع من نبتة نمت من غصن الآس في باقة زفاف الملكة عام 1947؛ والبلوط الإنجليزي الذي يرمز إلى قوة الحب.

 

بناءً على طلب الملك، تم صنع إكليل الزهور بطريقة مستدامة.

 

ويقود الموكب حوالي 200 عازف وعازف طبول من الأفواج الاسكتلندية والأيرلندية ، ولواء جوركاس وسلاح الجو الملكي.

 

كما تم استخدام عربة بندقية التي استخدمت في جنازات الملك إدوارد السابع والملك جورج الخامس والملك جورج السادس ونستون تشرشل واللورد مونتباتن.


مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث الثانية

عمر الملكة إليزابيث

شجرة عائلة الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث 2022

ابنة الملكة إليزابيث

ملكة بريطانيا

ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا

ملوك بريطانيا

سبب وفاة الملكة إليزابيث

سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية

الدول التي تحكمها ملكة بريطانيا

الملك تشارلز



الموضوعات المتعلقة

أسبوع الموضة في لندن يكرم الملكة إليزابيث ويعلق حفلات اليوم لوداعها

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:00 م

بدء نقل نعش الملكة إليزابيث فى موكب مهيب من قاعة وستمنستر إلى الدير لبدء الجنازة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:46 ص

قادة وملوك ورؤساء فى مراسم تأبين الملكة إليزابيث.. صور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:41 ص

الملك تشارلز وابناه يصلون قاعة وستمنستر للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:39 ص

بايدن وماكرون يصلان دير وستمنستر للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث.. صور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:25 ص

تليجراف: الأمير هارى أبلغ بوفاة الملكة إليزابيث قبل 5 دقائق من الإعلان للجمهور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:17 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة