به نبتة كانت فى باقة زفافها.. تعرف على رموز زهور نعش الملكة إليزابيث

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم تزيين نعش الملكة إليزابيث الثانية بالراية الملكية وتاج إمبريال ستيت، أو تاج الإمبراطورية، وإكليل من الزهور يحتوي على نباتات من حدائق قصر باكنجهام وكلارنس هاوس وهايجروف هاوس.

وتضمن إكليل الزهور على تابوت الملكة نبات إكليل الجبل الذى يرمز إلى الذكرى، ونبات الآس العطري الرمز القديم للزواج السعيد ، والمقطوع من نبتة نمت من غصن الآس في باقة زفاف الملكة عام 1947؛ والبلوط الإنجليزي الذي يرمز إلى قوة الحب.

بناءً على طلب الملك، تم صنع إكليل الزهور بطريقة مستدامة.

ويقود الموكب حوالي 200 عازف وعازف طبول من الأفواج الاسكتلندية والأيرلندية ، ولواء جوركاس وسلاح الجو الملكي.

كما تم استخدام عربة بندقية التي استخدمت في جنازات الملك إدوارد السابع والملك جورج الخامس والملك جورج السادس ونستون تشرشل واللورد مونتباتن.