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بدء نقل نعش الملكة إليزابيث فى موكب مهيب من قاعة وستمنستر إلى الدير لبدء الجنازة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:46 ص
بدء نقل نعش الملكة إليزابيث فى موكب مهيب من قاعة وستمنستر إلى الدير لبدء الجنازة الملكة إليزابيث
كتبت رباب فتحى

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بدأ منذ قليل نقل نعش الملكة إليزابيث الثانية من قاعة وستمنستر، حيث كان يرقد منذ ظهر الأربعاء لنقله إلى كاتدرائية وستمنستر آبى لبدء مراسم الجنازة الرسمية بحضور زعماء العالم.

 

وسيتم نقلها على متن عربة جنازة رسمية من القاعة إلى الدير ، يسحبها 142 بحارًا من البحرية الملكية.

 

وكان وصل الملك تشارلز الثالث بصحبة ابنيه أمير ويلز، الأمير ويليام والأمير هارى ، دوق ساسكس إلى قاعة وستمنستر للمشاركة فى موكب نقل جثمان الملكة إليزابيث.

 

وكان وصل الرئيس الأمريكي ، جو بايدن ، برفقة زوجته جيل ، إلى دير وستمنستر أبي، للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

 

كما وصل من قبله الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وزوجته ضمن الوفود المشاركة فى الصلاة الرسمية فى جنازة الملكة إليزابيث.

 

وبدأ حوالي 2000 ضيف في الوصول إلى كنيسة وستمنستر لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستبدأ بعد ساعتين.

 

وتوقفت حافلة في الخارج ، تحمل عدد من النواب وغيرهم من الشخصيات المرموقة ، من بينهم كريس ويتي ، كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا.

 

ويتم إحضار معظم الضيوف عن طريق الحافلات – باستثناء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

وأغلقت بورصة لندن (LSE) أبوابها للتداول اليوم بمناسبة جنازة الملكة إليزابيث.  وتعمل أسواق لندن ، بما في ذلك FTSE 100 ومؤشرات التداول المرتبطة بها ، كل يوم منذ وفاة الملكة.

 

وشوهد سياسيون من جميع جوانب الطيف السياسي البريطاني يصلون إلى كنيسة وستمنستر أبي.

 

ووصل توم باركر بولز ، ابن كاميلا ، قرينة الملك ، إلى وستمنستر أبي.

 

 

 


مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

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