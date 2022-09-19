اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 02:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى التكامل بأولاد يحيى بسوهاج

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 02:01 م
بدء التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى التكامل بأولاد يحيى بسوهاج وحدة الغسيل الكلوى بأولاد يحى بمركز دار السلا
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى التكامل بأولاد يحيي الحاجر قبلي بمركز دار السلام؛ لخدمة مرضى الفشل الكلوى من أهالي القرية والقرى المجاورة، وذلك في إطار العمل على توفير الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم، والتيسير عليهم.
 
وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه سيتم تشغيل الوحدة تجريبيا لمدة 3 أيام في البداية أيام " السبت، والأثنين، والأربعاء "، تمهيدا لتشغيل الوحدة بشكل كامل تدريجيا، لافتا إلى تشغيل خدمة الأخصائي بالعيادات الخارجية بمقر مستشفى التكامل بأولاد يحيي؛ لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة.
 
وحدة الغسيل الكلوي بأولاد يحى بمركز دار السلام (4)
وحدة الغسيل الكلوي بأولاد يحى بمركز دار السلام (4)

وحدة الغسيل الكلوي بأولاد يحى بمركز دار السلام (5)
وحدة الغسيل الكلوي بأولاد يحى بمركز دار السلام (5)

وحدة الغسيل الكلوي بأولاد يحى بمركز دار السلام (6)
وحدة الغسيل الكلوي بأولاد يحى بمركز دار السلام (6)

وحدة الغسيل الكلوي بأولاد يحى بمركز دار السلام (1)
وحدة الغسيل الكلوي بأولاد يحى بمركز دار السلام (1)

وحدة الغسيل الكلوي بأولاد يحى بمركز دار السلام (2)
وحدة الغسيل الكلوي بأولاد يحى بمركز دار السلام (2)

وحدة الغسيل الكلوي بأولاد يحى بمركز دار السلام (3)
وحدة الغسيل الكلوي بأولاد يحى بمركز دار السلام (3)
 
 

سوهاج

محافظ سوهاج

الغسيل الكلوى

دار السلام

الصحة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة