بدء التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى التكامل بأولاد يحيى بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى التكامل بأولاد يحيي الحاجر قبلي بمركز دار السلام؛ لخدمة مرضى الفشل الكلوى من أهالي القرية والقرى المجاورة، وذلك في إطار العمل على توفير الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم، والتيسير عليهم.

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه سيتم تشغيل الوحدة تجريبيا لمدة 3 أيام في البداية أيام " السبت، والأثنين، والأربعاء "، تمهيدا لتشغيل الوحدة بشكل كامل تدريجيا، لافتا إلى تشغيل خدمة الأخصائي بالعيادات الخارجية بمقر مستشفى التكامل بأولاد يحيي؛ لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة.