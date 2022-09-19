بدء التشغيل التجريبى لمحطة تنقية مياه الشرب بأبو كبير بتكلفة 550 مليون جنيه

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء التشغيل التجريبي ودخول مياه الشرب لمحطة تنقية مياه الشرب بأبو كبير والمُقامة على مساحة 4.5 فدان وتعمل بطاقة إنتاجية 34.5 ألف م3 / يوم، وبتكلفة 550 مليون جنيه للمساهمة في توفير كوب مياه نظيف لعدد 500 ألف نسمة من أهالي المدينة والقري التابعة لها.

قدمت المهندسة إيمان محمد رفعت رئيسة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظ الشرقية ، شرح تفصيلي عن مكونات المشروع وتمت الإشارة إلى أن المحطة تأخذ من خط مياه عكرة مزدوج قطر 800 مم بطول 11 كم من بحر مويس ( هربيط) وتضم محطة تنقية مياه الشرب بطاقة تصميمية 400 لتر / ثانية بإجمالي 34.5 م3 / اليوم وبها شبكة إنحدار بطول 19.5 كم وتشمل عنبر الطلمبات المرشحة – مبني الكلور والشبة – بيارة مياه المعالجة – 2 مروق – حوض التركيز – مبني المرشحات – حوض التجفيف – خزان أرضي).

ومن داخل غرفة التحكم الرئيسية أعطى محافظ الشرقية، إشارة بدء التشغيل التجريبي لدخول المحطة الخدمة الفعلية والتي تمثل إضافة لقطاع مياه الشرب لمركز أبو كبير بعد أن كان يعتمد في الحصول على المياه من محطتي سنجها بكفر صقر وأبو شلبي بمدينه فاقوس.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة للتوسع في إقامة محطات المياه لفك الإشتباكات بين المناطق المجاورة وتوفير كوب مياه نظيف للقرى التي تعاني من نقص في المياه.

شارك في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندسة ايمان محمد رفعت رئيسة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير وعدد من نواب البرلمان.