بايدن وماكرون يصلان دير وستمنستر للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث.. صور

كتبت رباب فتحى

وصل الرئيس الأمريكي ، جو بايدن ، برفقة زوجته جيل ، إلى دير وستمنستر أبي، للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية.



بايدن

وكان وصل من قبله الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون وزوجته ضمن الوفود المشاركة فى الصلاة الرسمية فى جنازة الملكة إليزابيث.

وبدأ حوالي 2000 ضيف في الوصول إلى كنيسة وستمنستر لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستبدأ بعد ساعتين.

وتوقفت حافلة في الخارج ، تحمل عدد من النواب وغيرهم من الشخصيات المرموقة ، من بينهم كريس ويتي ، كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا.



ماكرون

ويتم إحضار معظم الضيوف عن طريق الحافلات – باستثناء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأغلقت بورصة لندن (LSE) أبوابها للتداول اليوم بمناسبة جنازة الملكة إليزابيث. وتعمل أسواق لندن ، بما في ذلك FTSE 100 ومؤشرات التداول المرتبطة بها ، كل يوم منذ وفاة الملكة.

وشوهد سياسيون من جميع جوانب الطيف السياسي البريطاني يصلون إلى كنيسة وستمنستر أبي.

ووصل توم باركر بولز ، ابن كاميلا ، قرينة الملك ، إلى وستمنستر أبي.