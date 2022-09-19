انقطاع شامل للكهرباء وإلغاء الرحلات الجوية فى بورتوريكو بسبب الإعصار.. فيديو

فاطمة شوقى

تسبب إعصار فيونا الذى بلغت سرعته 140 كيلومترا فى الساعة فى فيضانات كارثية فى بورتوريكو كما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى بشكل عام فى الجزيرة الذى اثر على أكثر من 3.3 مليون شخص.

وقالت الشركة المسؤولة عن نقل الكهرباء LUMA Energy أن بورتوريكو تعاني من انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الجزيرة.

وأشارت صحيفة " النويبو ديا" إلى أن إعصار فيونا وصل طول الساحل الجنوبي الغربي المتطرف لبورتوريكو بالقرب من بونتا توكون، وتم إجلاء المئات من السكان من مختلف البلديات بسبب الفيضانات وارتفاع الانهار بسبب مرور الإعصار.

Colapsa puente por la fuerte corriente de río en Utuado (Salto Arriba) cerca de la UPRU!!! pic.twitter.com/961u5kyJYL — Carlos Freddy (@Carlyt0z) September 18, 2022

قال رئيس القطاع الكهربائى فى بورتوريكو خوسيه كولون ، إنه يتم إعادة تشغيل العديد من المولدات ، وهي خطوة أولى نحو إعادة إنشاء الشبكة الكهربائية.

وتبذل وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) الجهود اللازمة "لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة ومنع وقوع كارثة في 78 بلدية" من بورتوريكو.

كما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطارات بورتوريكو ، بما فى ذلك مطار لويس مونيوز مارين الدولى بسبب فيونا، وقالت شركة ايروستار Aerostar ، المشغل الخاص لمنشأة المطار الرئيسية في بورتوريكو ، على تويتر: "نحث ركابنا ، حتى لو لم يتلقوا إخطارًا من شركة الطيران الخاصة بهم ، لأسباب أمنية ، على عدم السفر إلى المطار".

منذ يوم أمس ، تم إلغاء بعض الرحلات الجوية في المطارات المختلفة بالجزيرة، كما تم إغلاق جميع الموانئ البحرية فى بورتوريكو مع توقف العمليات البحرية، وأصدر خفر السواحل تنبيه "الزولو" ، الذي يحظر أي حركة للسفن داخل وخارج وبين بورتوريكو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اغلاق 14 طريقا كليا وجزئيا بسبب تساقط الاشجار والانهيارات الارضية ، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC) في نشرته الأخيرة اليوم أن العاصفة الاستوائية فيونا أصبحت ثالث إعصار في موسم المحيط الأطلسي مع اقترابها من جزيرة بورتوريكو.

لا تزال شبكة الكهرباء في بورتوريكو هشة بعد أن تسبب إعصار ماريا في أكبر انقطاع للتيار الكهربائي في تاريخ الولايات المتحدة في سبتمبر 2017، وعلى الرغم من مرور خمس سنوات ، لا تزال مشاكل الإمداد بالطاقة مستمرة.