الفريق أول محمـد زكى يلتقى وزير الدفاع لجمهورية الهند 

كتب زكى القاضى

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالوزير راجناث سينج وزير الدفاع بجمهورية الهند والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والهندية .

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة المصرية والهندية فى مختلف المجالات العسكرية، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين .

من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية الهند عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى، متمنياً أن تشهد المرحلة القادمة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكرى لكلا البلدين .

كما وقع وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكرى تضمنت أهم الأنشطة التى تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة .

حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والهندية والسفير والملحق العسكرى الهندى بالقاهرة .