وقال قائد الحرس العراقي -خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع نظيره قائد حرس الحدود السورى اللواء الركن غسان محمود والوفد المرافق له، وفقا لوكالة الأنباء العراقية إنه تم مناقشة تأمين الحدود المشتركة بين البلدين وتعضيد التعاون لمنع أي محاولة إرهابية وارباك الأمن المستقر، والاستمرار فى عمليات التحصين التي أنجزتها قيادة حرس الحدود في الجانب العراقي.

وأضاف أن الحدود العراقية آمنة ومستقرة بعد إنجاز منظومة مراقبة متكاملة والتي تتضمن حواجز أسمنتية مانعة محصنة وبها كاميرات مراقبة حرارية على مدار الساعة.